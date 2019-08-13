حول محتجون وقفتهم الاحتجاجية من أمام مقر فرع الجزائرية للمياه بوسط مدينة الأخضرية إلى الطريق السيار شرق-غرب، حيث أقدموا على غلقه في الاتجاهين باستعمال الحجارة والمتاريس، وهذا بعد إحساسهم بعدم استقبالهم من طرف أي مسؤول محلي.

المحتجون من مختلف أحياء بلدية الأخضرية كانوا قد أقدموا صباح اليوم على غلق فرع الجزائرية لتوزيع المياه بسبب انقطاعه خلال أيام العيد وأيام أخرى خلت دون إعلام مسبق إضافة إلى التجاهل الكبير من مختلف السلطات المحلية رئيسي البلدية والدائرة ومدير الوحدة، وكل ما تم لمسه توافد عناصر الأمن فقط لاحتواء الوضع.