أقدم صباح اليوم العشرات المواطنين القادمين من مختلف الأحياء السكنية ببلدية الأخضرية، 45 كلم شمال غرب ولاية البويرة على غلق أبواب مقر الجزائرية لتوزيع المياه وحدة البويرة فرع بلدية الأخضرية احتجاجا على تدهور وسوء الخدمات بها خاصة بعدما الذي حدث خلال يومي العيد الأضحى أين تم قطع المياه دون إعلام مسبق أو تقديم إعذار.

وحسب ممثلي السكان المحتجين فان خطوة، غلق مقر الجزائرية للمياه بالبلدية هي خطوة للفت المسؤولين عن معاناتهم خاصة في مثل هذه المناسبات وأضافوا أن القطع الذي دام أياما أدخلهم في دوامة كبرى للبحث عن بديل في ظل افتقار المنطقة للينابيع وغلق الأخرى من طرف السلطات المحلية بدواعي صحية.

ذات المحتجين أكدوا أنهم لا رجعة في مطالبهم وهو تغيير جذري في مسييريها خاصة وأن سوء الخدمة وتدهورها زادت معاناتهم كثيرا وحان الوقت لتحسينها.