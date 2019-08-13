للثلاثاء 25 على التوالي خرج اليوم الطلبة الجامعيون في مسيرة بشوارع العاصمة لتحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي.

وكما جرت عليه العادة في الأسابيع الأخيرة، تجمع عشرات الطلبة بساحة الشهداء قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه البريد المركزي.

صور: مصطفى بسطامي "الخبر"

* على غرار العاصمة خرج العشرات من الطلبة والاساتذة الجامعيين في مسيرة جابت شوارع مدينة بجاية.

صور: بجاية كن المراقب

* المتظاهرون بالعاصمة: يا قضاة أرواحو للمسيرات

* نهج باستور بالعاصمة.