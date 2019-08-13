قالت هيئة مطار هونغ كونغ الدولي اليوم الثلاثاء إنها علقت إجراءات تسجيل المسافرين في المطار وعزت القرار إلى اضطرابات بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأثارت الاحتجاجات المتصاعدة في المركز المالي الآسيوي أسوأ أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عقود وشكلت تحديا للحكومة المركزية في بكين.

وكانت هيئة المطار أوقفت جميع الرحلات من وإلى المطار يوم الإثنين وقالت شركة كاثاي باسيفيك، وهي شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ، يوم الثلاثاء إنها علقت جميع إجراءات تسجيل المسافرين.

وقالت هيئة المطار "تعطلت بشدة العمليات في مبنى مطار هونغ كونغ الدولي نتيجة للتجمعات العامة في المطار اليوم" مضيفة أن إجراءات تسجيل المسافرين على الرحلات المغادرة توقفت منذ الساعة 4:30 بعد العصر بالتوقيت المحلي.

وفي بيان منفصل، قالت كاثاي باسيفيك "من المحتمل أن يتعطل المزيد من الرحلات الجوية قبل موعدها بفترة قصيرة".