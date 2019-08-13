اتخذ نادي برشلونة، أولى خطواته الرسمية، من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان، إلى النادي الكتالوني مرة أخرى.

البرازيلي يرغب في الرحيل عن حديقة الأمراء، هذا الصيف؛ بعد عامين من مُغادرته برشلونة، بكسر قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بـ222 مليون يورو.

وبحسب راديو كتالونيا الإسباني، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، قد أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك نحو التعاقد مع نيمار.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن وفد من النادي الكتالوني، على رأسه أندريه كوري ممثل النادي في البرازيل، سوف يُسافر اليوم الثلاثاء إلى باريس من أجل عقد جلسة مع ليوناردو أروجوا المدير الرياضي للنادي الباريسي.

النادي الباريسي ألمح بالفعل إلى اقتراب الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعدما قام بإزالة كافة القمصان والصور الدعائية الخاصة بالنجم البرازيلي.