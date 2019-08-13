اقترحت مجموعة من فعاليات الحراك الطلابي تنظيم ندوة وطنية لتوحيد صفوف الطلبة الجامعيين على خارطة طريق مشتركة تستجيب لمطالب الحراك الشعبي من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.

وتأتي هذه الندوة المنظمة من طرف منتدى الطلبة وقطب الطلبة الجزائريين، نظرا لحالة الانسداد التي تخيم على المشهد السياسي في البلاد وفي ظل صدور العديد من المبادرات من قبل الطلبة الجزائريين.

ومن المنتظر أن تقام الندوة يوم السبت 17 أوت 2019 في قاعة المحاضرات " علي معاشي " Safex بالصنوبر البحري على الساعة 9 صباحا.

وحسب المنظمين سيحضر طلبة من كافة أنحاء الوطن ومن كافة الجامعات الجزائرية.