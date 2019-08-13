قالت الحماية المدنية بڨالمة، اليوم الثلاثاء، أنّ حريقا مهولا شب بغابة جبل بني صالح ببلدية مجاز الصفاء شرقي الولاية، قد خلف إتلاف ما لا يقل عن 60 هكتارا بين فلين وكاليتوس من غابة الجبل الذي لا تزال الحرائق تعصف بغطائه النباتي، بعد الحرائق المدمرة التي شهدها الصائفة قبل الماضية والتي خلفت تفحم نحو 6000 هكتارا من غابة الجبل وزحفت على محميته الطبيعية وقتذاك.

وأوضح المصدر نفسه في بيان مساء اليوم، أنّ الحريق شب بالمكان المسمّى بوردين، ما استدعى تجنيد مصالح كل من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بوشقوف إلى جانب الرتل التنقل لولاية قالمة، بمعية محافظة الغابات، للتدخل بإطفاء الحريق، الذي وصفه مواطنون من عين المكان بالمدمّر لغابة أهم جبل بالولاية، الذي تتواجد داخله محمية طبيعية تضم سلالة نادرة للأيل البربري وطيور وحيوانات عديدة.

وأكدت مديرية الحماية المدنية لولاية قالمة، أنّ الحريق أشرف على عمليات إخماده، الرائد محمد بن عودة المدير الولائي للحماية المدنية بمعية محافظ الغابات، بالتنسيق مع بلديتي بوشقوف ومجاز الصفاء. وقد سخر لعمليات الإطفاء تعداد بشري في حدود الـ 40 عون إطفاء و07 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.