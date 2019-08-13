تم اليوم الثلاثاء تسجيل أربع وفيات جديدة في صفوف الحجاج الجزائريين، حسبما علم من رئيس البعثة القنصلية الجزائرية.

وصرح السفير عبد القادر حجازي أن الأمر يتعلق بالسيدة "حماني فاطمة المولودة في 12 يونيو 1949 بتابلاط بالمدية التي توفيت بسبب دواعي صحية" .

وأضاف أن المتوفي الثاني هو "الحاج بوجلال عبد الرحمان المولود في 9 مارس 1947 بتلمسان الذي توفي اثر نزيف داخلي حاد حيث كان قد خضع من قبل في الجزائر لعملية جراحية في القلب ".

و حسب السفير حجازي أن حالة الوفاة الثالثة هي للحاج الطيب الطيب المولود في الفاتح يناير 1935 بغليزان توفي اثر توقف الدورة الدموية".

أما المتوفي الرابع يضيف المتحدث- هو "عبد القادر لجلط من مواليد سنة 1942 بالمدية توفي اثر سكتة قلبية وكان يعاني من مرض القلب ورفض إجراء عملية جراحية بالسعودية حيث كان ينوي القيام بها في الجزائر" .

ومن جهة أخرى وحسب رئيس البعثة الطبية الدكتور محمود دحمان فان " الحجاج الثلاثة الأوائل توفوا بمستشفى منى اثر إرهاق جسدي بعد الانتهاء من تأدية مناسكهم في حين أن المتوفي الرابع فقد لقي حتفه بمستشفى مكة لم يستطع الانتقال إلى مشعر منى و عرفة حيث قام السعوديون بتأدية المناسك في مكانه".