احتج صباح اليوم الثلاثاء العشرات من السكان بحي زاوي سعيد بأفلو على تردي الأوضاع بحيهم وعدم التكفل بالعديد من الانشغالات المرفوعة منذ سنوات ،حيث قاموا بقطع الطريق الذي يربط الحي بوسط المدينة وإضرام النار في العجلات المطاطية .

سكان الحي ناشدوا والي الولاية بالتدخل العاجل لإنقاذ الحي من الوضع البيئي الكارثي الذي تعرفه ساحة المرجة المحاذية للحي حيث تحولت إلى مزبلة عمومية لرمي الخضر والفاكهة الفاسدة من طرف التجار وتدفق المياه القذرة وتراكم الأوساخ والأتربة مما أدى إلى إنتشار واسع للحشرات والروائح الكريهة جعلتهم يعيشون جحيم من المعاناة خلال فصل الصيف الذي يشهد حرارة شديدة ويتخوفون من ظهور أمراض خطيرة وكشف بعضهم أنهم رفعوا شكاوي عديدة للجهات الوصية على النظافة لتنظيف الساحة والرش بالمبيدات غير أن الأوضاع زادت تعفنا .

السكان اشتكوا كذلك من نقص التزود بالمياه وغياب التهيئة وتردي شبكة الطرقات ونقص الإنارة العمومية بالحي رغم أنه من أقدم الأحياء بالمدينة وبه كثافة سكانية كبيرة ولم يستفد من برامج تنموية كافية لتأهيله إلى حي حضري، وتحويل محلات الرئيس المحاذية للمقبرة إلى وكر للفساد والآفات الاجتماعية ومستودع للسيارات.