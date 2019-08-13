أوضحت الأرقام الأخيرة الصادرة عن قسم خدمات الحرائق في ميانمار أن عدد قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع اليوم الثلاثاء في ولاية مون ارتفع ليصل إلى 65 شخصا.

وقال رجال الإنقاذ أن "جهود الإنقاذ ستتواصل حتى يتم العثور على كل الجثامين المفقودة."

ووقع الانهيار الأرضي المميت عندما انهار جانب من جبل ما- لات بسبب هطول أمطار غزيرة على بلدة بونغ حوالي الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة الماضي.

وأغرق طوفان من الطين والصخور مواطنين ومنازل ومركبات.

وأوضح مسؤول من قسم خدمات الحرائق أمس الإثنين أن التدابير الوقائية اتخذت حيث يوجد دلائل تشير إلى المزيد من الانهيارات الأرضية بالمنطقة.