ينتظر أن تكشف الهيئة العليا للانتخابات في تونس غدا الأربعاء عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر تنظيمها يوم 15 سبتمبر المقبل .

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي - في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء " إن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم وعددهم 66 مرشحا من أصل 97 طلبا، يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 من أوت الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر القادم.

وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس مساء الجمعة الماضي، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث سجلت منذ فتح باب الترشح في 2 أوت وحتى يوم 9 من الشهر ذاته، 97 مترشحا.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 جويلية الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.