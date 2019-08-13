قضت محكمة ألمانية بحظر نشر ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي صورة لمنظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية الإغاثية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تظهر عداء للمهاجرين غير الشرعيين.

وأكدت متحدثة باسم محكمة مدينة فرانكفورت، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن المحكمة قضت بتغريم سالفيني ما يصل إلى 25 ألف أورو، أو معاقبته بالسجن في ألمانيا حال عدم امتثال رئيس حزب "ليجا"لاليميني لقرارها العاجل.

ولفتت إلى أن الصورة المثيرة للجدل التي نشرها سالفيني للتعبير عن موقفه "العدائي" تجاه المهاجرين غير الشرعيين وتابعها الملايين على حسابه عبر تويتر، قام بالتقاطها قبطان سفينة "لايفلاين" الإغاثية، فريدهولد أولونسكا، "ولم تكن تحمل أبعادا عدائية بقدر ما كانت تستعطف المسؤولين لفتح موانئهم أمام سفن الإغاثة لإنزال هؤلاء البشر".

إلى ذلك، قال أولونسكا، في بيان له، إن "ماتيو سالفيني يستخدم في إطار تحريضه ضد المنقذين من الغرق مواد مصورة التقطتها بنفسي.. إنه لم يسألني السماح له باستخدامها".كما أعلن أكسل شتاير رئيس منظمة "لايفلاين"، أن منظمته ستتخذ إجراءات مماثلة في المستقبل في حال انتهاك حقوق النشر.

يشار إلى أن ماتيو سالفيني اليميني، أظهر منذ حملته الانتخابية الأخيرة مواقف عدائية ورافضة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بلاده، ولما تقلد منصب وزرا للداخلية منع سفن الإغاثة الدولية من إنزال المهاجرين الذين يتم انتشالهم من عرض البحر المتوسط في موانئ إيطاليا، وطالب بقية دول الاتحاد الأوروبي بمساعدة سلطات روما في احتواء هذه الظاهرة، وفتح حدودها لاستقبال المهاجرين.