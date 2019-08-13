أعلن نادي غالاتاسراي التركي، اليوم الثلاثاء، غياب لاعبه الدولي الجزائري سفيان فغولي عن الملاعب لفترة "غير معلومة"، بسبب خضوعه لعميلة جراحية.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "اللاعب أجرى عملية جراحية ناجحة لنزع الحصى على مستوى الكلى".

ولم يعلن حامل لقب البطولة التركية عن فترة غياب نجم "الخضر" عن صفوف فريقه إلا أن بعض التقارير الصحفية أكدت غيابه عن مباراة فريقه القادمة أمام دينيزليسبور في افتتاح البطولة التركية.

وتلقى لاعب فالنسيا الاسباني سابقا العديد من رسائل الدعم والمساندة من عشاق لوني أعرق ناد في تركيا، الذين عبروا عن تمنياتهم للاعب بالشفاء العاجل والعودة سريعا إلى الملاعب.

وعاش فغولي موسما استثنائيا مع غالاتاسراي حيث توج بالثلاثية المحلية (الكأس والبطولة والكأس الممتازة)، لتكون خاتمتها مسك حيث توج رفقة المنتخب الجزائري بلقب كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.