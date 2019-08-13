التقى اليوم كريم يونس العقيد يوسف الخطيب المعروف بإسم "سي حسان"، قائد الولاية التاريخية الرابعة، في إطار الحوار الذي دعت إليه السلطة.

و تم اللقاء في مقر الفدرالية في حضور أعضاء الهيئة التي يترأسها كريم يونس، حسبما جاء في بيان للهيئة.

و كان العقيد سي حسان قد أبدى رأيه في موضوع اعتقال و سجن لخضر بورقعة الذي كان موضوع انتقاد من طرف التلفزيون العمومي.

كما دعا يوسف خطيب العدالة إلى إطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة نظرا لحالته الصحية، لسنه و لجهاده المعروف إبان حرب التحرير.

كما التقى أعضاء هيئة الوساطة الأمين العام لمنظمة المجاهدين بالنيابة محند وأعمر بن الحاج الذي أكد أن المسألة مسألة ضمير و تصبوا لخدمة الصالح العام.