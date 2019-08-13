أشعر سليمان خرموس رئيس بلدية سوق الإثنين بدائرة معاتقة باستقالته من منصبه أبتداء من يوم 1 نوفمبر 2019 في حالة ما لم تتدخل السلطات من خلال فتح مناقصة لبناء مستشفى 60 سريرا بسوق الإثنين الذي ينتظر التجسيد منذ 2012 وأمر مدير الوكالة العقارية بتيزي وزو للمصادقة على الاتفاقية التي وقعها أعضاء المجلس الشعبي لبلدية سوق الإثنين في جويلية المنصرم الخاصة بإعادة تهيئة وسط المدينة ما سيخلق دينامكية اقتصادية ومناصب شغل لشبان البلدية .

وانتقد "مير" سوق الإثنين في مراسلته لوالي تيزي وزو ما أسماه الواقع التنموي لبلديته والعراقيل التي تعيق التنمية بسوق الإثنين مقدما نموذجين على هذا الواقع الأول يخص مشروع بناء مستشفى يتسع لـ 60 سريرا كثر الحديث عنه منذ 2012 ولم ير بعد النور داعيا السلطات إلى فتح مناقصة لإنجازه والمشروع الثاني قال عنه "الوكالة العقارية بتيزي وزو تسعى لتبديد العقار من خلال اقتراحات وعروض أعتبرها إعاقة لكل تطور وتنمية وكبح لمشروع سيخلق دينامكية اقتصادية ويخلق مناصب شغل لشباب البلدية .