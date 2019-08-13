شهد شاطئ الشلالوة المحروس الواقع ببلدية جيجل اليوم الثلاثاء نفوق دلفين، حسبما اكده شهود عيان.

وأوضح ياسين ب. شاهد عيان وأول من اتصل بالدرك الوطني على الرقم الأخضر 1055، أنه شاهد الدلفين ملقى بالشاطئ عند ممارسته لرياضة المشي، مؤكدا أن أحد الصيادين كان يحاول إسعافه ''من خلال محاولة إرجاعه للبحر''.

و أضاف بان ''أمواج البحر كانت تعيده إلى الشاطئ في كل مرة''.

وأكدت مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية، نادية رمضان، خبر نفوق الحيوان، مضيفة أنه يعد "من صغار الدلافين و يبلغ طوله 1.20 م ووزنه 100 كغ".

و قالت بأن هناك ست أنواع من الدلافين تظهر دوريا عبر الشريط الساحلي لولاية جيجل ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.