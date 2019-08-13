تأهل نادي السد القطري إلى الدور ربع النهائي لرابطة أبطال آسيا بعد فوزه على الدحيل بنتيجة (3-1) مساء اليوم الثلاثاء بملعب جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة، برسم إياب الدور ثمن النهائي.

وساهم المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في هذا الفوز بعدما قدم كرة الهدف الأول لزميله أكرم عفيف بعد 20 دقيقة من بداية المقابلة، ليضيف زميله حسن الهدف الثاني في (د 34)، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب ياسر ضد مرماه (د 90+1)، بينما قلص الفارق لفائدة الدحيل اللاعب البرازيلي جونيور في الدقيقة (56).

وكان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب الذي جرى الأسبوع الماضي بنتيجة (1-1)، بملعب الجنوب بقطر.

ويواجه زملاء الجزائري بونجاح،المتوج مع الجزائر بكأس إفريقيا للأمم 2019، المتأهل من المباراة المزدوجة بين الأهلي والهلال السعوديين، والتي تجرى مقابلة الإياب بينهما حاليا، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الهلال بنتيجة (4-2).