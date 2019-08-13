وجد أعوان الحماية المدنية والمتطوعون لإطفاء حرائق الجبل الأحمر ببلدية عين الزانة الحدودية في ولاية سوق أهراس تضامنا كبيرا من طرف سكان المشاتي الذين لم يبخلوا عليهم ببعض المأكولات والماء البارد. المشاركون في التصدي للحرائق ظلوا يعانون من الجوع والعطش نتيجة صعوبة تموينهم بالغذاء والماء من طرف السلطات، ولم يجد هؤلاء في نجدتهم إلا سكان المشاتي القريبة لتزويدهم بـ”الكسرة” والماء البارد يطفئون بهما لهيب العطش والجوع والتعب، رغم الظروف المعيشية القاسية للسكان الذين تظاهروا قبل ذلك وأغلقوا الطرقات الوطنية للمطالبة بأبسط الحقوق كالماء الصالح للشرب وفك العزلة والبناء الريفي.