أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء تغريم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 370 ألف فرنك سويسري.

حوالي (380 ألف دولار) وذلك بعد مخالفته لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عاما.



وقال (فيفا) في بيان نشر على موقعه الرسمي إن "مانشستر سيتي ارتكب مخالفة وفقا للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضع اللاعبين وانتقالاتهم".

وأضاف أنه "وضعنا في الاعتبار تحمل نادي السيتي مسؤوليته وبالتالي الاكتفاء بتغريمه ماديا".



ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم الى حماية القصر ضمن إطاره التنظيمي للعبة كرة القدمي خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وتوقيع العقود.



وتعرض نادي تشيلسي قبل عدة أشهر لعقوبة الحرمان من قيد اللاعبين في فترتي انتقالات بسبب انتهاكات مشابهة الأمر الذي تجاوزه سيتي بأقل الأضرار.