تدخلت فرقة من الغطاسين التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية جيجل اليوم الأربعاء من أجل البحث و انتشال جثة غريق بشاطئ المنار، حسبما علم اليوم من مكتب الإعلام للحماية المدنية. وينحدر الشاب، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، من ولاية سطيف، وفق ذات المصدر.

ومن جهة ثانية لا تزال عملية البحث عن الغريق الذي جرفته أمواج البحر بشاطئ الخليج الصغير (لاكريك)، 04 كلم غرب جيجل بمحاذاة الطريق الوطني رقم 43 في شقه الغربي، "متواصلة لحد الساعة من طرف فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية"، يؤكد مكتب الإعلام للحماية المدنية.

و استنادا للمعلومات المستسقاة من ذات المصادر فإن الغريق ينحدر من ولاية ميلة كان رفقة أصدقائه على إحدى صخور الشاطئ قبل ان تلطمهم أمواج البحر هو وأحد اقربائه.

و تدخل أمس الثلاثاء عناصر حراس الشواطئ التابعين للحماية المدنية، حيث تمكنت الفرقة من إنقاذ شخص في حدود الساعة 19 و25 دقيقة في حين "لم تتمكن من العثور على الشخص الثاني بسبب الظلام وقوة الرياح وعلو الأمواج، لتعود عملية البحث مجددا صبيحة اليوم في حدود السادسة صباحا".

وقد تم تسخير 13 عونا من الحماية المدنية بمختلف الرتب منهم 04 غطاسين في عملية البحث والإنقاذ.

وتجدر الإشارة إلى ان أمواج البحر حاصرت عشية أمس الثلاثاء 5 أشخاص بعد هيجان البحر بالشاطئ الصخري بومارشي وتم انقاذهم من طرف بحار بقاربه الخاص.