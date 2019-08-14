أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام عدة مسؤولين في الجيش الوطني الشعبي حسب ما جاء العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وأنهى بن صالح بموجب مراسم رئاسية مؤرخة في 14 جويلية الماضي كل من اللواء حاجي زرهوني، بصفته مراقبا عاما للجيش، العقيد أحسن غرابي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حـــظـــر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، العقيد فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة /الناحية العسكرية الرابعة.

من جهة أخرى حملت مراسيم رئاسية أخرى مؤرخة في 14 جويلية الماضي تعيين كل من اللواء مصطفى أوجاني، مراقبا عاما للجيش، العميد أحمد سعودي، مديرا مركزيا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، العقيد حسين جليل، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، العقيد فريد طويل، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، العقيد عبد القدوس حلايمية، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.