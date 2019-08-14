أنهى وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، اليوم الأربعاء مهام رئيس دائرة الأخضرية بالنيابة بولاية البويرة، على خلفية احتجاجات السكان على انقطاع مياه الشرب طيلة أيام عيد الأضحى.

وذكر المصدر أن إنهاء مهام رئيس الدائرة بالنيابة جاء باقتراح من والي ولاية البويرة السيد مصطفى لمالي. وأضاف أن المعني يشغل منصب رئيس دائرة القادرية وتم تعيينه قبل أيام على رأس دائرة الأخضرية بالنيابة بنفس الولاية. كما أوضح أن قرار التوقيف جاء بسبب عدم التحاق المعني بمنصبه عقب احتجاج السكان وغلقهم للطريق السيار طيلة صبيحة يوم الثلاثاء.وفي الإجراء نفسه، أنهى والي ولاية البويرة مهام رئيس وكالة الجزائرية للمياه بالأخضرية لتقاعسه في آداء عمله.

ويذكر أنه تنقل صبيحة اليوم الأمين العام لولاية البويرة العرجة حسين إلى مقر بلدية الأخضرية حيث التقى جمع من المواطنين واستمع لأهم انشغالاهم واعدا إياهم بحلها في الأيام القادمة.

هذا وكان سكان الأخضرية قد أغلقوا الطريق السيار شرق غرب في الاتجاهين، مما تسبب في شل حركة المرور بين شمال وغرب الجزائر مع ولايات شرق وجنوب البلاد.