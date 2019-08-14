أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل من المعارضة السورية أسقطت طائرة حربية تابعة لجيش السوري الأربعاء وأسرت طيارها في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "إن طائرة سوخوي حربية تابعة للنظام السوري سقطت في ريف إدلب الجنوبي بمحور ترعي - السكيك وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل الجهادية في المنطقة"، في إشارة بشكل خاص إلى هيئة تحرير الشام الفرع السابق لتنظيم القاعدة.

وأوضح عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تم إلقاء القبض على الطيار من قبل الجهاديين وهو الآن بين أيدي هيئة تحرير الشام"، مضيفا أنها "المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة تابعة للنظام منذ بدء التصعيد" في هذه المنطقة من سوريا في نهاية أفريل الماضي.