اعتذر الفرنسي لوران بلان عن تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هيرفي رونار، الذي استقال بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية-2019 وتوليه تدريب المنتخب السعودي. ليفتح بذلك الباب على مصراعيه للبوسني وحيد خاليلوزيتش، لقيادة "أسود الأطلس".

وذكرت تقارير محلية أن المدرب الفرنسي لوران بلان المرشح الأول لخلافة مواطنه رونار، اعتذر بشكل رسمي عن تدريب المنتخب، وهو ما أكده لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، دون أن يبرر ذلك.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين بالاتحاد المغربي قولهم إن تقديم أحد الأندية الكبيرة عرضا لبلان جعله يتراجع عن تدريب رفاق المهاجم حكيم زياش.

وكشفت التقارير أيضا أنه رغم مطالبه المالية الكبيرة كان الاتحاد المغربي قد اتفق مع المدرب السابق لباريس سان جيرمان على غالبية بنود العقد.

ونقل موقع "هسبورت" المغربي عن مصادر "موثوقة" أن بلان -بطل العالم 1998 مع فرنسا- كان الأقرب لتولي تدريب "الأسود"، خاصة عقب الجلسة التي عقدها مع فوزي لقجع بالرباط، الخميس الماضي، والتي اتفق خلالها الطرفان على غالبية تفاصيل التعاقد المرتقب، قبل أن يتراجع المدرب الفرنسي.

وأكد الموقع أنه بعد خروج بلان أصبحت فرصة البوسني وحيد خاليلوزيتش كبيرة، رغم وجود عائق في المفاوضات يتمثل في إصراره على العمل مع طاقمه التدريبي الخاص، وهو ما قد يكلف الاتحاد مبلغا أكثر من المحدد للمدرب الجديد (بين 100 و120 ألف دولار شهريا).