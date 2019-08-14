قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، في حين تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 2.5 مليون برميل.



وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 475 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية.



وهبطت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 25 ألف برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 1.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع مليون برميل.



وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 252 ألف برميل يوميا إلى 5.03 مليون برميل يوميا.



وزادت أسعار النفط خسائرها عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة.