عبّر العديد من أولياء مرضى مصلحة جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو لـ”الخبر” عن استيائهم من بقاء غرفة إجراء العمليات الجراحية مغلقة منذ أسابيع، الأمر الذي حرمهم من إنهاء معاناة أبنائهم بإجراء العمليات الجراحية، ما قد يعقد وضعهم الصحي أكثر. وحسب مصادر مطلعة بتيزي وزو، فإن قرار تجميد إجراء العمليات الجراحية بهذه المصلحة جاء بسبب رفض الطاقم الطبي وشبه الطبي العمل مع طبيبة مختصة في الإنعاش. وحسب المصادر نفسها، فإن مسؤول المصلحة قام بمراسلة المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان السير الحسن للنشاط بالمصلحة، لكن ذلك لم يتم، فقرر تأجيل العمليات الجراحية، الأمر الذي استاء له أولياء المرضى الذين ينتظرون بفارغ الصبر تدخل مصالح الوزارة لاستئناف العمليات الجراحية.