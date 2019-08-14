رغم الانتظار الطويل لتعبيد طريق منطقة السدايد ببلدية بني سليمان، شرقي ولاية المدية، إلا أن هذا المسلك ظل من دون تزفيت، بعد أن قامت مصالح الغابات منذ أزيد من سبع سنوات بشقه وتفريشه بالحصى، لكن الأمطار في كل مرة تجرفه ليتحول إلى مسلك ترابي، لاسيما مع كثرة استعماله من طرف المركبات والجرارات. وقد علق بعض السكان على ذلك بالقول إنه “لحل المشاكل والشدايد بطريق السدايد لابد من توفير الحدايد”، في إشارة إلى الأموال التي لا تزال في خزينة الولاية تنتظر من يفرج عنها، ويفرج عن أهل المنطقة...