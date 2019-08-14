أقدمت إدارة فريق شبيبة القبائل، مؤخرا، على حل خلية الإعلام للفريق وإقالة أعضائها دون تعويضهم بآخرين توكل لهم مهمة التعامل مع المراسلين الصحافيين المكلفين بتغطية الأحداث الرياضية بالولاية، في خطوة تعكس نظرة مسيري الفريق لأمر الاتصال والإعلام، والذي من شأنه أن يعقد أكثر مهمة ودور الصحافيين المكلفين بتغطية كل ما يتعلق بشأن فريق شبيبة القبائل. وبهذه الخطوة كذلك فإن طريقة التعامل مع الإعلام لم تتغير على مستوى إدارة الشبيبة التي سلكت نفس سلوك المكتب القديم من حيث تعاملها مع الصحافيين باعتمادها سياسة تفضيلية لصحافيين على حساب آخرين، حيث إن دعوات تغطية الندوات الصحفية التي ينشطها رئيس النادي والطاقم الفني للفريق لا تصل إلى كافة أهل مهنة المتاعب. وكما يقول المثل الشعبي يبدو أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة.