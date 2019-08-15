أكدت صحيفة ماركا الإسبانية ان مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني أصبح غامضا مع النادي الملكي خصوصا بعد المشاكل الأخيرة بين المدرب ورئيس النادي فلورنتينو بيريز بسبب التعاقدات في الفترة المقبلة.

وتحدثت الصحيفة أن زيدان يستعد لتقديم استقالته من تدريب ريال مدريد بسبب خلافاته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بسبب عدم التعاقد مع بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن زيدان يرغب في التعاقد مع مواطنه بوغبا لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الجديد ولكن فلورنتينو بيريز يريد الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.