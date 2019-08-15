أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس من ولاية عين الدفلى، أن الدخول المدرسي القادم "سيكون في موعده المحدد (4 سبتمبر القادم) ولا يوجد أي سبب لتأجيله"، داعيا كافة الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في إنجاح هذا الموعد.

وقال الوزير خلال إشرافه على تدشين منشآت تربوية جديدة بعين الدفلى أن الدخول المدرسي القادم "سيكون في موعده المحدد بتاريخ 4 سبتمبر القادم بالنسبة للتلاميذ و 18 أوت للإدارة المركزية وعلى مستوى الإدارة المحلية سيكون يوم 25 من نفس الشهر، وبالنسبة للأساتذة سيكون أول سبتمبر".

وأوضح أنه "لا يوجد أي سبب لتأجيل الدخول المدرسي القادم إلى موعد آخر"، داعيا الشركاء الاجتماعيين إلى "المساهمة في إنجاح هذا الدخول". وأكد في ذات السياق أن "أبواب الوزارة ستظل مفتوحة لكافة الشركاء بغية الإصغاء إلى انشغالاتهم".