تسجل الأوساط الصحية ندرة في قائمة الأدوية الموجهة للأطفال والأدوية الموجهة لمرضى السرطان، بسبب احتكار السلع من طرف المستوردين والموزعين، وفق ما أكده كريم مرغمي نائب رئيس الجمعية الوطنية للصيادلة الخواص.

وأوضح مرغمي الذي يعد عضوا في لجنة اليقظة بوزارة الصحة في تصريح للإذاعة الجزائرية أن قائمة الأدوية المفقودة بالصيدليات ارتفعت في الآونة الأخيرة، لاسيما الأدوية الموجه لأطفال كـ " بانجيزون" و" داكتا راجالبيتال" والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب على شكل حقن، إضافة إلى بعض الأدوية الموجهة إلى الأمراض النفسية والعصبية مثل "اللوزينو"، وندرة في الأدوية الموجهة لمعالجة السرطان .

وأعزى عضو لجنة اليقظة بوزارة الصحة الندرة في هذه الأدوية، إلى ما وصفه بالممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية لبعض المستوردين والموزعين الذين قاموا باحتكار الكميات المستوردة وعدم طرحها في السوق، فيما قال إنه ابتزاز للصيادلة.