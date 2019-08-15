أصيب 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و48 سنة بجروح متفاوتة في حادث آصطدام بين سيارتين سياحيتين منتصف نهار اليوم بالمكان المسمى حرملة على الطريق الوطني رقم 60 آ بولاية المدية. وقد تمت إحالة المصابين على جناح السرعة من قبل أعوان الوحدة الإقليمية لمصالح الحماية المدنية بعين بوسيف نحو آستعجالات مستشفى المدينة لتلقي العلاج.فيما سجل حادث مرور آخر أودى بحياة شخص وإصابة ثلاثة أخرين ليلة الأربعاء إلى الخميس بإقليم شلالة العذاورة حسب بيان لخلية إعلام ذات المصالح.