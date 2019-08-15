قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس من ولاية عين الدفلى، أن الوزارة "شرعت في التفكير في كيفية إدراج تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي".

وقال بلعابد خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته لهذه الولاية، إن الوزارة، "شرعت في التفكير في كيفية إدراج تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي"، مضيفا أن ملف إصلاح البكالوريا "لا يزال قيد الدراسة"، مشيرا إلى أن "هناك عدة إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا" بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، أعلن الوزير أن الحكومة وافقت على التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة مع إعطائهم "الأولوية" في التوظيف بالقطاع كاشفا أن نتائج مسابقة التوظيف الخارجي للإداريين سيتم الإعلان عنها "مساء اليوم الخميس".