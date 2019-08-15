قرر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، توقیف قاضیین عن العمل، حسب ما أفاد التلفزيون العمومي.



ونشر عبر شريط الأخبار في التلفزيون الجزائري خبر، وصف بالهام، أن وزير العدل قرر توقيف قاضي محكمة الحراش بسبب الإخلال بواجب التحفظ وانتحال ھوية الغیر، وأخر بمجلس قضاء تیارت بسبب إساءة استغلال الوظیفة والقیام بتصرفات تمس بسمعة القضاء.

كما قرر الوزير إنھاء مھام وكیل جمھورية لدى محكمة تلمسان، بسبب سوء استغلال الوظیفة وخرق الإجراءات القانونیة مع إحالة ملفه للتحقیق.