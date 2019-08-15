وضع عبد المالك بوضياف تحت الرقابة القضائية

أخبار الوطن
15 أغسطس 2019 () - إسلام.ب
0 قراءة
+ -

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع وزير الصحة السابق (والي وهران سابقا) عبد المالك بوضياف المتابع في قضية هامل، تحت الرقابة القضائية.

وبهذا القرار سيتم سحب جواز السفر العادي والديبلوماسي لبوضياف، بالإضافة إلى إمضائه مرة في الشهر أمام المستشار المحقق.

من جهة أخرى، تم الإفراج عن والي تلمسان السابق بن صبان زبير الذي استمع إليه المستشار المحقق في نفس القضية.

ويتابع المتهمان بعدة تهم من بينها إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية.    

 

في نفس السياق

وهران: توقيفات بالجملة لإطارات أمينة ومدنية
تحديات صعبة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج
بن صالح ينهي مهام مسؤولين عسكريين
ندوة وطنية لطلبة الحراك هذا السبت
كلمات دلالية:
الرئاسيات

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول