أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع وزير الصحة السابق (والي وهران سابقا) عبد المالك بوضياف المتابع في قضية هامل، تحت الرقابة القضائية.

وبهذا القرار سيتم سحب جواز السفر العادي والديبلوماسي لبوضياف، بالإضافة إلى إمضائه مرة في الشهر أمام المستشار المحقق.

من جهة أخرى، تم الإفراج عن والي تلمسان السابق بن صبان زبير الذي استمع إليه المستشار المحقق في نفس القضية.

ويتابع المتهمان بعدة تهم من بينها إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية.