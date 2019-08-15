أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي-البوسني وحيد خليلودزيتش مدربا لمنتخبه الأول خلفا للفرنسي هيرفيه رونار.

وقال رئيس الجامعة فوزي لقجع في ندوة صحافية إلى جانب المدرب الجديد "يملك السيد خليلوزيتش معرفة بالكرة الإفريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وكوت ديفوار".

وكان خليلوزيتش توصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيدا لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي.