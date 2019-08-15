أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمرا بإيداع المتهم السيد غلاي موسى والي ولاية تيبازة سابقا رهن الحبس المؤقت، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الخميس الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد غلاي موسى والي تيبازة سابقا في قضية هامل عبد الغني المتابع بجنحتي : التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها".

وأضاف البيان كذلك إلى "إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".