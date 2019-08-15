يرى أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل أن نجم ليفربول محمد صلاح سيحزم حقائبه ويرحل عن "الريدز". نيفيل حدد موعد رحيل النجم المصري، مُتوقعاً أن يصب ذلك في مصلحة "الشياطين الحمر". فهل تصدق توقعات نيفيل أم لصلاح رأي آخر؟

وفي وقت وجيز للغاية، استطاع محمد صلاح أن يضمن لنفسه مكانة كبيرة في قلوب مشجعي ليفربول. فالنجم المصري يواصل نشر سحره الكروي مع "الريدز" أينما حل وارتحل، ويساهم في كتابة التاريخ مع واحد من أعرق الأندية في عالم الساحرة المستديرة.