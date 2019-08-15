نفى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإشاعات التي انتشرت اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفنان رابح درياسة.

وكتب الديوان على صفحته الرسمية في الفايسبوك "عقب الإعلان، من خلال الشبكات الاجتماعية، عن وفاة الحاج رابح درياسة، ترغب –أوندا- في إخبار الجمهور بأن الفنان في حالة جيدة ويعيش حياته بطريقة عادية.

وأضاف البيان " تريد -أوندا- أيضًا التنديد بهذا النوع من الممارسات المتمثلة في نشر المعلومات دون التحقق من صحتها خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحياة الناس".