فاز فريق إتحاد العاصمة على ضيفه وفاق سطيف بثنائية لهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما سهرة اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب الجولة الأولى من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

النتائج الجزئية والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم الخميس والمتواصلة يومي الجمعة والسبت.

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 0 - 0

نجم مقرة - اولمبي الشلف 1 - 0

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 2 - 1

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 1 - 0

اهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد 1 - 1

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 1 - 0



الجمعة 16 أوت:

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة (00ر21)



السبت 17 أوت:

وهران : مولودية وهران - اتحاد بلعباس (45ر20)



الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 3 1

-- نجم مقرة 3 1

-- شبيبة الساورة 3 1

-- اتحاد بسكرة 3 1

5. شباب بلوزداد 1 1

--. نصر حسين داي 1 1

--. شبيبة القبائل 1 1

--. اهلي برج بوعريريج 1 1

9. أولمبي الشلف 0 1

-- وفاق سطيف 0 1

-- شباب قسنطينة 0 1

-- نادي بارادو 0 1

--. مولودية الجزائر -- --

-- جمعية عين مليلة -- --

-- مولودية وهران -- --

-- اتحاد بلعباس -- --.