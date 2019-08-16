تتعرض أسماك مجاري الوديان بمنطقة تابلاط شرقي المدية إلى نفوق غريب ومتسارع طالها في الآونة الأخيرة في ظاهرة غير مسبوقة حسب سكان من المنطقة،بعد أن تم تداول صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. بعضهم أرجعها إلى إصابتها بالإختناق جراء جفاف مياه المجاري وأنحصارها في مجمعات منعزلة مما تسبب في أفتقار مياهها الأسنة إلى الأكسوجين الكافي لتنفس الأسماك التي عثر عليها نافقة على الضفاف. فيما لا تستبعد آحتمالات إصابتها بالتلوث في آنتظار تدخل جهات بيئية مختصة لتحديد طبيعة هذه الظاهرة التي تنذر بالأسوء.