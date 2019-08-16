* صور للمسيرة 26 من الحراك الشعبي بالعاصمة ... صور: رشيد تيقناتين "الخبر"

* الحراك متواصل بقالمة ... صور : إ.غمري

* سكيكدة اليوم

* الحراك في جمعته 26 بعنابة

* أثبت أوفياء الحراك بوهران نفسهم الطويل بشغلهم للشارع للجمعة 26 على التوالي، حيث بالرغم من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وتزامن الظرف مع العطلة ومناسبة العيد، إلا أنهم أبوا إلا أن يواصلوا تنظيم مسيراتهم الاعتيادية المتواصلة منذ 22 فيفيري الماضي. ... هشام بسايح

* للجمعة الـ26 على التوالي جدد مواطنو مدينة معسكر العهد مع الحراك الشعبي السلمي حيث لم يتوان أحفاد الأمير عبد القادر في الخروج في مظاهرة رغم الحر الشديد مطالبين بضرورة رحيل بقايا النظام. ... ب. نورالدين

* الحراك في جمعته 26 بقسنطينة.

* سار حشد من متظاهري الحراك الشعبي اليوم بالمدية في جمعته السادسة والعشرون. ... ص.سواعدي

* صورة من المسيرة 26 للحراك الشعبي بغليزان. ... ل.جلول

* تحت درجة حرارة عالية، خرج أوفياء الحراك الشعبي السلمي بسعيدة، في مسيرة الجمعة 26، هاتفين "دولة مدنية ماشي عسكرية" و"المادة 7، السلطة للشعب" . ...سعيدة: ف. زعاف

* رفض متظاهرو الشلف الحوار مع لجنة كريم يونس واعتبروا وجودها محاولة من السلطة للقفز على مطالب الحراك الشعبي.. ع.دحماني

* سيول من المواطنين تحدوا حرارة الطقس وجابوا شوارع تيزي وزو للتعبير عن بقائهم أوفياء للحراك الشعبي، بشعارات رددها "كريم يونس شيات العصابة ".. علي رايح

* مسيرة الجمعة 26 ببرج بوعريريج.

*عودة الراية التي تحمل أسماء 48 ولاية إلى العاصمة... وسط هتافات " نحينا فرنسا ومزال أولاد فرنسا".

* واصل المتظاهرون بولاية ميلة حراكهم الشعبي للجمعة 26 على التوالي رغم تراجع عدد المشاركين، ويصر المواطنون في ميلة على مواصلة مسيراتهم إلى غاية تحقيق المطالب وبناء دولة ديمقراطية حديثة...ب. رشيد

* مسيرة حاشدة تجوب شوارع مستغانم، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.

الصورة: Mostaganem Aujourd'hui

*المتظاهرون في البليدة يصرون على الدولة المدنية في مسيرة الجمعة 26 من الحراك.

*العاصمة الآن.

*متظاهرو عنابة يحاصرون مركبة للشرطة بعد اعتقال شخص ليطلق سراحه بعد ذلك...ورفع المشاركون شعارات "السلطة للشعب" و "قوتنا في وحدتنا".

* تيبازة في الجمعة 26 من الحراك " لا حوار مع العصابات ".. ب. سليم

* بداية المسيرة في البويرة.

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي..شارع عسلة حسين.

* انطلاق مسيرة الجمعة 26 من الحراك في تيزي وزو.

* مسيرة حاشدة بمدينة بجاية، تطالب بالتغيير الجذري للنظام وضرورة تكريس سيادة الشعب والقانون وضمان الوحدة الوطنية.

الصورة: من حساب ..بجاية كن المراقب.. Béjaia Sois l'observateur

* شارع عبد الكريم الخطابي قبل قليل

*سد أمني أخر في شارع عبد الكريم الخطابي يمنع المتظاهرين من السير نحو ساحة البريد المركزي.

*الشرطة تمنع المتظاهرين من التوجه نحو ساحة موريس أودان.

* المتظاهرون يسيرون نحو ساحة موريس أودان.

الصور: مصطفى بسطامي..الخبر

* سد أمني على مستوى شارع ديدوش مراد لمنع المتظاهرين من التقدم.

الصور: مصطفى بسطامي..الخبر

*انطلاق مسيرة جمعة الـ 26 من الحراك بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة

الصور: مصطفى بسطامي..الخبر

*عشرات المركبات والسيارات التابعة للأمن الوطني مركونة على رصيف كل من شارع عبد الكريم الخطابي ومحمد خميستي وديدوش مراد، وشارع "مونج" سابقا، وصولا إلى محيط ساحة البريد المركزي، تحسبا لمسيرة اليوم.

يتواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 26 على التوالي، للمطالبة برحيل رموز النظام، تابعونا في هذا البث المباشر.