* شارع عبد الكريم الخطابي قبل قليل

*سد أمني أخر في شارع عبد الكريم الخطابي يمنع المتظاهرين من السير نحو ساحة البريد المركزي.

*الشرطة تمنع المتظاهرين من التوجه نحو ساحة موريس أودان.

* المتظاهرون يسيرون نحو ساحة موريس أودان.

الصور: مصطفى بسطامي..الخبر

* سد أمني على مستوى شارع ديدوش مراد لمنع المتظاهرين من التقدم.

الصور: مصطفى بسطامي..الخبر

*انطلاق مسيرة جمعة الـ 26 من الحراك بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة

الصور: مصطفى بسطامي..الخبر

*عشرات المركبات والسيارات التابعة للأمن الوطني مركونة على رصيف كل من شارع عبد الكريم الخطابي ومحمد خميستي وديدوش مراد، وشارع "مونج" سابقا، وصولا إلى محيط ساحة البريد المركزي، تحسبا لمسيرة اليوم.

يتواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 26 على التوالي، للمطالبة برحيل رموز النظام، تابعونا في هذا البث المباشر.