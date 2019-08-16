لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم الجمعة بسيدي بلعباس إثر اصطدام بين مركبة وقطار لنقل المسافرين حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع إثر اصطدام بين سيارة نفعية وقطار لنقل المسافرين كان متوجها من تلمسان إلى وهران مما تسبب في هلاك رجل وامرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح كانوا على متن المركبة.

وتم نقل الضحيتين البالغين من العمر 80 و49 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة بن باديس كما تم تحويل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات بذات المرفق الصحي.

ومن جهتها فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.