أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة مدرب منتخب نيجيريا ولاعب نانت السابق سامسون سياسيا مدى الحياة على خلفية قضايا فساد.

وأدانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي سياسيا بـ "قبول الأموال في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمباريات".

وقال "فيفا" أنه فتح تحقيقا بحق سياسيا في فبراير 2019 في أعقاب تحقيقات على نطاق أوسع بشأن التلاعب بنتائج مباريات نظمها ويلسون راج بيرومال، فيما يتعلق بالمراهنات الرياضية.

وأوقف السنغافوري الأصل بيرومال قبل أن يتم اعتقاله لاحقا عام 2011 في فنلندا بسبب اضطلاعه بدور في قضايا تلاعب بنتائج العديد من المباريات المتعلقة بالمراهنات الرياضية، وقد تعاون مع المحققين لكشف ملابسات هذه القضية.

ولعب سياسيا مع فريق نانت الفرنسي بين عامي 1993 و1995 وتوج معه بطلا للدوري المحلي عام 1995، كما اشرف على تدريب منتخب نيجيريا بين عامي 2010 و2011، وأحرز مع المنتخب الأولمبي الميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008 والبرونزية في ألعاب ريو عام 2016.

وأوقف المهاجم النيجيري السابق الذي خاض مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 مدى الحياة، ومنع من مزاولة أي عمل يتعلق بكرة القدم وتم تغريمه 45.900 ألف أورو.