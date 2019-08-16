أوقفت مفرز للجيش عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 أوت 2019 بتيارت، عنصر دعم للجماعات الإرهابية".

من جهة أخرى أضاف البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، خمسة (05) منقبين عن الذهب وضبطت مواد ومعدات للتفجير ومركبتين (02) رباعيتي الدفع وثلاث (03) دراجات نارية و(04) أجهزة الكشف عن المعادن و(03) مطارق ضغط ومولدين (02) كهربائيين".

كما "ضبط حراس الحدود (15.460) كيلوغرام من الكيف المعالج ببرج باجي مختار، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته (1149) قرص مهلوس بأم البواقين." يضيف نفس البيان.