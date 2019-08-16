عثرت مصالح الأمن بعنابة، في حدود منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، على طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، مرمية على حافة الطريق الرابط بين حي سيدي سالم والمطار الدولي رابح بيطاط.

وحسب مصادرنا، فقد تم العثور على الطفلة في حالة متدهورة، جراء الإصابات الخطيرة التي تعرضت لها.

ويرجح حسب ذات المصادر، أن تكون الضحية، التي يجهل هويتها لحد الساعة، قد تعرضت إلى تعنيف من طرف مجهولين قبل أن يتم رميها من سيارة كانت بداخلها. وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والمتسببين في مقتل الطفلة.