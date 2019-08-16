وزع رئيس “جمعيات التعاونيات العقارية” بولاية قسنطينة شريطا بالصوت والصورة يدعو فيه للحوار بين الجزائريين لتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها البلد، كما يحدد فيه شروط الحوار بين الجزائريين، وبلغة يوحي من خلالها أنه كان من أشد المعارضين لنظام بوتفليقة، لكن القسنطينيين يعرفون بأنه كان من أنشط داعمي العهدات الأربع للرئيس المخلوع، كما كان من المطالبين بالعهدة الخامسة، أما المضحك في الأمر فهو أن صاحبنا كان يتباهى بصورة له مع السعيد بوتفليقة لكنه سارع إلى مسحها من حسابه على الفايسبوك بعد تغير الأحوال، لكن غاب عنه أن الكثير من سكان قسنطينة يحتفظون بنسخة من هذه الصورة، وبإمكانهم تعميمها على كل النشطاء في الفايسبوك.