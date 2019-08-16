لقي خبر لقطة “الخبر” حول إصابة ضابطين وعوني حماية مدنية خلال إخماد حريق مهول بجبل دباغ بڤالمة، الذي نُشر في عدد الثلاثاء الماضي، لقي اتصالات عديدة من مواطنين بقسم تحرير يومية “الخبر” بالجزائر العاصمة وبمراسلها من ڤالمة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الأربعة من رجال الحماية المدنية والإشادة بتضحياتهم، بينهم ضابط متقاعد من الأمن الوطني. وللاطمئنان على صحة المصابين الأربعة، أوفد المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، نهاية الأسبوع، مديريْن مركزييْن (بشير بسعود وحسن سعدي) إلى ولاية ڤالمة، للاطمئنان عن قرب على الحالة الصحية للمصابين. وقد حلّ موفدا المدير العام للحماية المدنية، بحضور المدير الولائي الرائد محمد بن عودة، بمقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية “الشهيد فطناسي مولود” ببلدية حمام دباغ، حيث نقلا تحيات المدير العام للمصابين، وكرماهم رمزيا.