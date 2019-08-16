كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات الدول العربية من الذهب بلغت في شهر أوت الجاري حوالي 1300 طن، من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم. وأظهرت البيانات أن المملكة السعودية تتصدر الدول العربية في احتياطيات الذهب بـ323.1 طن، ما يشكل نحو ربع الاحتياطيات التي تمتلكها الدول العربية من المعدن الأصفر. وتعتبر احتياطيات السعودية جزءا من احتياطياتها الدولية، المؤلفة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب، ووفقا لبيانات “مؤسسة النقد العربي السعودي” فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات السعودية نهاية العام الماضي 1.862 تريليون ريال (نحو 496.5 مليار دولار). ويأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية، لبنان، باحتياطيات من الذهب تبلغ 286.8 طن، ثم الجزائر بـ173.6 طن، تليها ليبيا بـ116.6 طن، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطي يقدر بـ96.3 طن. للإشارة، فإن احتياطيات الذهب المذكورة عبارة عما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطيات الذهب غير المستخرجة.